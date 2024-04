Pranzo di piacere o di lavoro per Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini? L’incontro tra i due ha fatto fantasticare i fan della donna…

Un rapporto speciale che è stato confermato sia durante l’ultima edizione del Grande Fratello che dopo. Stiamo parlando di quello tra Beatrice Luzzi, seconda classificata al reality, e il conduttore, Alfonso Signorini. I due sono stati pizzicati insieme a pranzo e in tanti hanno ipotizzato che l’incontro non fosse solo di piacere…

Beatrice Luzzi a pranzo con Signorini: la foto

Nelle ultime ore, la Luzzi e Signorini sono stati pizzicati a pranzo insieme. Un incontro che, non per forza, doveva essere “nascosto” al pubblico tanto che i due hanno poi condiviso anche una foto insieme.

Subito, i fan della donna hanno fantasticato sul significato dell’incontro tra i due. Infatti, da tempo si parla di un possibile ruolo nella prossima edizione del GF per l’attrice. La donna potrebbe essere scelta per fare l’opinionista vista il grande riscontro mediatico ottenuto.

Sebbe si tratti solo di rumors e indiscrezioni, qualche indizio importante, oltre al pranzo odierno, ci sarebbe.

I progetti per il futuro

La Luzzi ha condiviso la foto dell’incontro con Signorini con una didascalia particolare: “Pozzo dei desideri” che potrebbe essere un chiaro riferimento al suo desiderio di tornare protagonista in televisione, magari come opinionista del GF accanto all’amico conduttore.

La donna, infatti, non ha mai nascosto le sue intenzioni: “Mi piacerebbe condurre un programma”, aveva detto. E sebbene fare l’opinionista non significa esattamente condurre, chissà che la bella Bea non possa, per ora, accontentarsi.

I fan della “Rossa” sono già impazziti e sui social lo scatto dell’incontro con Signorini è diventato virale. Staremo a vedere cosa succederà in futuro.

Di seguito anche il post Instagram della donna con annesse reazioni dei fan che già la vedono in televisione con la sua ironia pungente:

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG