Pochi giorni fa Delia Duran e Soleil Sorge si sono potute abbracciare nella casa del Grande Fratello VIP. No, non è nata nessuna amicizia, o almeno così sembra. Coloro che seguono da vicino le vicende legate al triangolo Alex Belli/Soleil e Delia avranno capito che ci riferiamo all’incontro avvenuto in seguito all’ennesimo confronto tra la modella e l’attore. Ma alla luce di un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza sul suo Instagram, quell’abbraccio assume un significato completamente differente:

BOOM! Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality, le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese. SMONTATO UFFICIALMENTE IL TEATRINO!

Pare che il nomignolo “Ciccio Pasticcio” sia associato a Fabrizio Corona. Non appena uscito il retroscena, sul web la domanda principale è stata una: ma allora nella storia tra Alex, Soleil e Delia c’è del vero? Alex Belli proprio nella giornata di oggi ha aggiunto un tassello in più all’intricata vicenda con una dichiarazione che ormai sembra non lasciare dubbi:

Non c’è cosa peggiore per me quando mi guardi e metti in dubbio quello che provo. Ecco perché ci siamo trovati, siamo due anime gemelle. Pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio e questa è la verità. Se tu ti allontani è come se venisse a mancarmi qualcosa sotto i piedi. E ti assicuro, che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te.

Il tutto è avvenuto a poche ore dallo svelamento della foto di Delia Duran insieme ad un altro uomo (tratto del settimanale Chi) e che non ha preoccupato troppo l’attore che ha commentato in puntata con un laconico: “E’ un suo amico“.