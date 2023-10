Impegnata a Ballando con le Stelle, Simona Ventura ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla trasmissione e i concorrenti.

Dopo due puntate si è già presa la scena e anche qualche pronostico che la vede possibile vincitrice. Stiamo parlando di Simona Ventura e di ‘Ballando con le Stelle’, show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La nota conduttrice ha raccontato la sua esperienza da ballerina svelando alcuni retroscena sul programma e anche sui concorrenti.

Simona Ventura e l’esperienza a Ballando

Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, la Ventura ha raccontato quella che è stata la sua esperienza fino ad ora nello show di Rai 1. In modo particolare la conduttrice ha sottolineato come alcune parole di Teo Mammucari, anche lui concorrente, non facciano parte solo dell’ironia tipica dell’uomo ma proprio rispecchino la volontà di vincere la trasmissione: “Non avete capito, io davvero arriverò primo”, ha detto già più volte l’ex conduttore de Le Iene.

Super Simo ha confermato: “Chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine. C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro”.

Non è mancato un passaggio anche al suo partner in questa avventura, Samuel Peron: “Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì: due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore. […]”. E ancora sul suo partner che le sta insegnando molto: “Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottolare. Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perché magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel”.

Di seguito anche un post Instagram di Ballando con la coppia di cui vi abbiamo parlato:

