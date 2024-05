Curiosa rivelazione di Simona Ventura sul suo abito da sposa. Nessun allarme per la conduttrice che ha ben spiegato il motivo.

Ha fatto scattare alcuni allarmismi Simona Ventura durante la sua ospitata su Rai 1 con Carlo Conti a ‘I Migliori Anni’. Il motivo? Una particolare rivelazione a proposito del suo abito da sposa, venduto ad un passo dal matrimonio con Giovanni Terzi. La donna ha spiegato al conduttore la particolare scelta che, però, non riguarderebbe le imminenti nozze con il suo compagno.

Simona Ventura e l’abito da sposa venduto

Nel corso della trasmissione ‘I Migliori Anni’, gli ospiti sono chiamati a parlare di musica ma anche di oggetti che hanno caratterizzato la propria vita. Nel caso della Ventura, eccola parlare di una moto, poi venduta, ma anche di un altro particolare oggetto: un abito da sposa, anche questo poi ceduto. Dopo aver parlato, appunto del mezzo a due ruote ceduto, la conduttrice ha sorpreso tutti affermando: “Eh, ho venduto anche l’abito da sposa…”.

Da qui la reazione perplessa di Carlo Conti che, probabilmente, aveva pensato all’abito che la donna avrebbe dovuto usare proprio tra poco per sposare Giovanni Terzi: “Ma come l’abito da sposa?”. Da qui la precisazione di Super Simo: “Ne avevo vinto uno…”, ha spiegato la showgirl facendo riferimento ad un indumento che aveva avuto in passato. “Era nell’86. Forse non c’entravo nemmeno più…”.

Il matrimonio con Giovanni Terzi

La rivelazione della Ventura, quindi, non sembra avere nulla a che fare con le prossime nozze in programma a luglio con Giovanni Terzi. La coppia dovrebbe dirsi il fatidico “sì” senza problemi. Sul matrimonio, la showgirl aveva svelato a ‘E’ Sempre Mezzogiorno’ con la Clerici: “Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore, il Grand Hotel di Rimini è il nostro luogo del cuore”. Tra gli altri dettagli delle nozze, anche il numero elevato di invitati. Pare, infatti, che ci saranno più di 1000 persone…

Di seguito anche un post su X della presentatrice con il saluto dopo l’ospitata nel programma di Rai1:

