Momento di grande emozione sui social e non solo per Simona Ventura che ha dedicato un pensiero per i 18 anni della figlia, Caterina.

Una giornata importantissima nella famiglia di Simona Ventura. Sua figlia Caterina, infatti, ha festeggiato oggi i 18 anni. La conduttrice non ha fatto mancare una bellissima dedica sui social che ha raccolto tantissimi like e commenti. Il rapporto tra le due è fortissimo, ed è stato un crescendo di anno in anno, da quando la presentatrice l’ha adottata ufficialmente.

Simona Ventura, la dedica per i 18 anni della figlia

Tramite un post su Instagram, come detto, la Ventura ha voluto fare gli auguri speciali alla sua Caterina che oggi ha festeggiato i 18 anni. La conduttrice non ha fatto mancare, nelle sue parole, il lato più dolce da madre. “Mio piccolo Nemo sono arrivati anche i tuoi 18 anni. Quando sei arrivata pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua. Sei la nostra principessa. Dolce e guerriera, volitiva e battagliera, creativa e romantica, forte ed istintiva, moderna ma anche legata ai valori tradizionali, decisa e impulsiva”. E in conclusione: “Buon compleanno Caterina, nuota felice nel mare pieno di sogni”.

Il rapporto con Caterina e l’adozione

Tempo fa, in un’intervista a Grazia, la Ventura aveva parlato del forte legame con Caterina, a tutti gli effetti sua figlia: “L’ho adottata quando ero single, nel 2014. Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato”. Tra gli altri passaggi dell’intervista, la conduttrice aveva spiegato: “Oggi Caterina ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario come Niccolò e Giacomo“, le parole di Super Simo.

