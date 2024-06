Simona Ventura e Giovanni Terzi, presto sposi, hanno festeggiato con un party pre-wedding a Milano. Scopri di più!

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a compiere il grande passo sabato 6 luglio convolando a nozze, ma la festa inizia prima. Infatti, nella giornata di ieri, mercoledì 26 giugno, i due futuri sposi hanno festeggiato il loro pre-wedding a Milano. Scopriamo tutti i dettagli del party esclusivo.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: il party prima del matrimonio

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi promette di essere un evento memorabile, con oltre mille invitati. Ma per rendere l’evento ancora più spettacolare, la coppia ha deciso di organizzare anche un pre-wedding, una festa prima del matrimonio.

Le nozze si celebreranno a Rimini, ma la festa inizia a Milano.

Il magazine Chi ha pubblicato un video che raccoglie i momenti più importanti del party che si è tenuto ieri a Milano.

“Tre, due, uno… iniziamo questo party!” annuncia la futura sposa. Ma la data del pre-wedding non è stata casuale. Infatti, la festa è stata organizzata in occasione del sessantesimo compleanno dello scrittore Giovanni Terzi.

Simona Ventura e Giovanni Terzi innamoratissimi a un passo dal “Sì”

Per festeggiare anche sui social, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno pubblicato un tenero post su Instagram.

“Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente” scrive Simona Ventura.

Presto è arrivata la risposta del futuro sposo: “Amore mio sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico Ti amo da sempre e per sempre“.

