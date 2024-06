La giornalista e opinionista Cesara Buonamici è stata colpita da un terribile lutto. L’addio alla mamma Rosa.

Cesara Buonamici, nota giornalista del TG5, è in lutto per la perdita della sua amata mamma, Rosa. La notizia, già diffusa sui social nella prima mattinata del 27 giugno, è stata confermata dal direttore del TG5, Clemente Mimun.

Il ricordo della mamma di Cesara Buonamici

Il caro amico della giornalista, Clemente Mimun, ha espresso il suo cordoglio con un tweet toccante: “Un abbraccio forte a Cesara Buonamici”.

pic.twitter.com/GWMY7TQO3W — Clemente Mimun (@cjmimun) June 27, 2024

Il messaggio è stato accompagnato da due scatti significativi: una foto di gruppo e un’altra, più intima, che ritrae Cesara mentre abbraccia teneramente la sua mamma, Rosa, di 94 anni.

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, dove Cesara Buonamici ha svolto il ruolo di opinionista, la giornalista ha spesso parlato della sua mamma.

In una puntata dell’11 marzo, Cesara ha condiviso con il pubblico il suo affetto per la madre anziana. Alla domanda del conduttore Alfonso Signorini su come avesse trascorso il weekend, Cesara ha risposto con dolcezza: “Benone, sono andata da mia mamma, a Fiesole. Me la sono coccolata perché è molto anziana“.

Le parole di Cesara su mamma Rosa

In una toccante intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, il 24 ottobre 2021, Cesara Buonamici ha raccontato della sua mamma con affetto e ammirazione.

“Mamma è una roccia, è esattamente come la vedi, con quell’aria ancora un po’ biricchina, è molto spiritosa“, ha detto Cesara, sottolineando la forza e il carattere indomito di Rosa.

“Lei è un comandante nato, ha sempre tenuto d’occhio me e mio fratello. Ci ha dato i fondamentali del comportamento“, ha aggiunto la giornalista, rimarcando il ruolo fondamentale della mamma nella loro educazione.

Cesara ha anche ricordato con affetto come sua mamma avesse sempre prestato grande attenzione all’alimentazione, considerandola fondamentale per la salute e il benessere. “Attraverso il cibo, possiamo guadagnare tanto in salute e benessere“, ha affermato Cesara, sottolineando l’importanza degli insegnamenti ricevuti.

La giornalista ha concluso con una nota di affettuosa ironia: “Nonostante l’età importante, è sempre lei ad avere il polso della situazione. Se sono pettinata male, mi rimprovera!“.

