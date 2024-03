La nota conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, arrivata sulle piste di sci con un mezzo privato che ha fatto molto discutere.

Ha destato particolare clamore, in queste ore, la scelta di Silvia Toffanin di dirigersi sulle piste di sci a Prato Nevoso in compagnia dei figli con un mezzo privato, un maxi elicottero decisamente non passato inosservato. La conduttrice di Verissimo, come riportato da diversi media locali, è arrivata sulle montagne innevate per far sciare i figli ma le modalità non sono troppo piaciute.

Silvia Toffanin, sulla pista di sci in elicottero

Nelle scorse ore, come detto, Silvia Toffanin ha deciso di portare i figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, a sciare sulla neve fresca di Prato Nevoso. Nessun problema, anzi, un gesto bellissimo per la nota conduttrice di Verissimo, se non fosse che lady Pier Silvio Berlusconi abbia optato per l’utilizzo di un mezzo decisamente poco comune: un elicottero privato che è atterrato a poca distanza dalle piste da sci.

Si tratterebbe di un mezzo che consuma 600 litri di carburante all’ora producendo all’incirca 1.5 tonnellate di CO2. Proprio questo, stando ad alcuni utenti del web, ha fatto scatenare l’opinione pubblica delle persone “più green”.

Le reazioni social

Sui social, infatti, dopo la notizia dell’arrivo della Toffanin in grande stile, come sottolineato anche dai media locali e da Leggo, alcuni hanno storto il naso.

In particolare, sotto ad un post di un noto account Instagram occhio_del_gigiat si sono letti diversi commenti decisamente contrariati a questa situazione.

“La transizione ecologica è solo per noi poveri pezzenti che andiamo a sciare in 500 a benzina e non arriviamo a fine mese”, ha scritto uno. “Loro hanno i soldi e possono”, ha detto un altro.

Certamente la scelta della conduttrice di Verissimo può far sorgere tanti spunti di riflessione.

Di seguito anche un post su Instagram dell’account occhio_del_gigiat con le foto in questione e le reazioni degli utenti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG