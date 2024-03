I recenti comportamenti di Greta Rossetti al Grande Fratello hanno scatenato la furia di sua madre Marcella. Lo sfogo della donna.

Dopo il confronto al Grande Fratello con la figlia, andato in scena nel corso dell’ultima diretta del reality, la mamma di Greta Rossetti, la signora Marcella, è tornata sui social con un video che ha suscitato molta polemica per le forti parole dette verso la giovane concorrente della Casa. La madre dell’ex volto di Temptation Island, infatti, non sta approvando la relazione della giovane con Sergio e, in generale, le ultime dinamiche viste.

Greta Rossetti lo sfogo della madre

Attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, la signora Marcella si è scagliata senza vie di mezzo contro sua figlia, bocciando in modo palese le ultime azioni della ragazza nella Casa del GF.

Mostrando alcune parole di Greta dette agli altri concorrenti, la donna ha spiegato rivolgendosi alla ragazza: “Tu devi uscire Greta lunedì. Si è bruciata il cervello. Non ti risconosco più, fai quasi paura. Ti porterò da uno psichiatra quando esci”.

Ma la rabbia e il disappunto della donna verso la Rossetti non è certo finito qui. “Io adesso me ne vado in vacanza. Perché quando uscirà Greta, non mi troverà qua, me ne vado. E sapete perché? Perché mi viene da vomitare. Non la voglio neanche vedere, non sono d’accordo. Non ho fatto casino dentro lì sapete perché? Perché mi ha fatto pena, è sempre mia figlia. Ma non mi piace questa cosa e lo dirò all’inifinito”.

Di seguito anche un un post su X di un utente che ha raccolto lo sfogo della signora Marcella:

“tu devi uscire greta”

“ti porterò da uno psichiatra quando esci”

“non la voglio neanche vedere”

“mi ha fatto pena perché é sempre mia figlia” Mi vergogno io per lei e mi dispiace tanto per Greta PORACCITUDINE HAS NO LIMITS#grandefratello #gfpic.twitter.com/iKVGMJBeD8 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 16, 2024

Le frasi a Beatrice Luzzi

La signora Marcella, in precedenza, se l’era presa anche con Beatrice Luzzi subito dopo la puntata del GF a cui aveva preso parte.

La madre di Greta, infatti, aveva detto: “Premetto: io la gelosia, il sentimento della cattiveria non ce l’ho di mio. Se sono così diretta è perché ho questo carattere. Detto questo, cara Beatrice Luzzi, io non sono gelosa di niente”. Le frasi dette dalla madre di Greta contro l’attrice per alcune dinamiche che si sono create tra la donna e sua figlia Greta.

Poi anche la ricerca di un confronto esterno, a reality concluso: “Comunque quando uscirai probabilmente io e te ci incontreremo e ti dirò. Io sono diretta e vera, invece tu sei falsa. A empatia, non mi piace”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG