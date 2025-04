“Si è innamorata di lui”: Spinalbese ha fatto perdere la testa ad una concorrente

Sembra proprio cne Antonino Spinalbese abbia fatto colpo a The Couple su una concorrente. Cosa è successo nel reality game.

Protagonista a The Couple anche con alcune dichiarazioni molto importanti su Belen Rodriguez, in queste ore Antonino Spinalbese è tornato al centro delle dinamiche del reality game in modo indiretto. Pare, infatti, che il fascino dell’uomo abbia fatto colpo su una concorrente che, in poche parole, è stata “messa in mezzo” da alcune compagne di avventura.

Antonino Spinalbese ha fatto colpo a The Couple

La partecipazione a The Couple, il nuovo programma di Canale 5 con Ilary Blasi, da parte di Antonino Spinalbese ha generato grande attenzione mediatica per il passato importante a livello “gossip” dell’hairstylist. In queste ore, proprio lato relazioni, l’uomo è finito al centro di una curiosa conversazione tra concorrenti.

Stando alle parole di chi vive la Casa 24 ore su 24, infatti, Spinalbese avrebbe fatto perdere la testa a Giorgia Villa, anche se lei, da fidanzata, non avrebbe gradito le insinuazioni delle compagne di avventura e avrebbe fatto sentire le proprie ragioni.

Come stanno le cose

“Ma adesso dormi con il giubbino? Ormai non te lo togli più, lo userai anche come cuscino la notte. almeno ha il suo profumo? Abbiamo capito tutto, dillo che sei innamorata”, ha detto Lucia Testa alla Villa facendo riferimento al giubbotto di Spinalbese. Anche Laura Maddaloni ha fatto eco alla Testa: “Ma veramente ti sei innamorata di lui?“.

Pronta e secca la replica della Villa: “Dai, non ci sto, siete cattive. Mi fate passare per quella che non sono. Non è vero, smettetela dai! Se sono seria? Sì, dai basta. Lui è un bellissimo ragazzo, sapete come la penso, però finisce lì”, ha precisato Giorgia.

Dalla sua parte anche Irma Testa che ha fatto presente come la Villa sia fidanzata e come il ragazzo, vedendo e sentendo certe cose, potrebbe prenderla male. Vedremo se ci saranno risvolti in questo senso.