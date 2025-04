Siparietto social Signorini-Zorzi: “Quando arriva il bonifico…”

Ospite di ‘Boom’ con Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi ha scherzato con il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello su diversi temi.

Ha annunciato l’addio al Grande Fratello ma non per questo Alfonso Signorini non deve più parlare del reality e delle dinamiche che si sono sviluppate nell’ultima edizione terminata di recente. Di questo e anche di particolari bonifici, si è discusso nel suo apppuntamento social con ‘Boom’, il format che ha visto nell’ultimo episodio ospite Tommaso Zorzi.

Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi parlano del GF

Durante l’ultima puntata di ‘Boom’, l’appuntamento social creato da Alfonso Signorini, il conduttore ha avuto modo di fare una simpatica chiacchierata anche con Tommaso Zorzi. Gli argomenti sono stati svariati e, ovviamente, non sono mancati passaggi, anche piuttosto accesi relativi all’ultima edizione del Grande Fratello.

Nello specifico è stata presa d’esame la figura di Stefania Orlando, molto amica di Zorzi. La donna era stata criticata da alcuni concorrenti, in particolare da Alfonso D’Apice. L’accusa era stata quella di aver provato ad avvicinarsi ai “personaggi più forti” in chiave televoto pur di andare avanti.

Dal canto suo, Zorzi ha difeso la Orlando e ha smentito le affermazioni e le accuse di D’Apice di qualche tempo fa, confermando quindi un forte legame con la showgirl.

La gag sui bonifici

A prendersi la scena, però, durante il simpatico momento tra Signorini e Zorzi è stata una gag nata in merito alle sponsorizzazioni di alcuni prodotti che i due, spesso, fanno. Nel dettaglio Tommaso e Alfonso hanno fatto ironia sui guadagni. Signorini lo ha elogiato per essere molto credibile nelle sue clip. Tommaso ha risposto che molti dei prodotti che publicizza siano effettivamente prodotti che lui utilizza e nei quali nutre grande fiducia.

La cosa più bella, però, è quando arrivano i compensi. I due, infatti, hanno ironizzato: “Quando arriva il bonifico, tutto è più roseo”, le parole di Zorzi a cui ha fatto eco Signorini: “Il bonifico fa la diffferenza, eh”. E ancora: “Tira più un bonifico che un carro di buoi”.