Ancora scintille tra le “donne di Piqué. Clara Chia avrebbe attaccato pesantemente Shakira usando termini decisamente forti.

Non si sono ancora placate le polemiche tra Shakira e l’ex marito, l’ex calciatore Gerard Piqué. Dopo i tradimenti dell’uomo e la separazione, stanno volando stracci tra l’attuale fidanzata, Chiara Chia, e la nota cantante che nelle ultime ore è stata fortemente criticata dalla più giovane donna.

Shakira attaccata dalla fidanzata di Piqué

Come è noto, dopo la separazione tormentata tra Piqué e Shakira, la cantante si è vendicata con diverse hit fatte proprio parlando male dell’ex marito. Una vicenda che è stata sulla bocca di tutti e che, ancora oggi, ha lasciato diversi strascichi.

Spiccano, in tal senso, alcune parole dell’attuale fidanzata dell’ex calciatore spagnolo, Chiara Chia, che ha punto pesantemente l’artista. Secondo alcune indiscrizioni riprese da Leggo, Clara utilizzerebbe soprannomi poco gentili per la colombiana.

Socialité, infatti, tramite il giornalista Roberto Antolín, avrebbe rivelato un nuovo capitolo riguardo la vicenda. La fidanzata di Piqué avrebbe parlato della cantante dandole alcuni soprannomi decisamente poco “amorevoli e carini”.

Quali? “Vecchia strega in menopausa“. Sarebbe questa la definizione data alla cantante. Termini che la giovane donna, fidanzata dell’ex atleta, utilizzerebbe in modo particolare per parlare con le amiche più strette o addirittura con Piqué in persona.

Di seguito, invece, anche un recente post Instagram della cantante:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG