Nella querelle tra Morgan e Fedez dopo i fatti noti ad X Factor, ecco anche il pensiero di Vittorio Sgarbi che se l’è presa col rapper.

Le parole di Fedez a X Factor in risposta a Morgan sull’aver leccato i piedi a Meloni e Sgarbi per fare qualcosa non sono passate inosservate. L’ex Bluvertigo ha ulteriormente replicato ma a far parlare è stata soprattutto la posizione del sottosegretario alla Cultura, decisamente contro il rapper.

Sgarbi sta con Morgan: l’attacco a Fedez

Come riportato da Adnkronos e da Today, Sgarbi si è inserito nella vicenda tra Morgan e Fedez dopo essere stato nominato. A margine di una visita alla mostra “Sommersi salvati” a Forlì, il sottosegretario alla Cultura ha detto: “Leccare i piedi è una forma di perversione sessuale non priva di una sua dignità, quindi nessuno può discutere le perversioni sessuali di questo o di quello”.

Schierandosi poi apertamente con Morgan, il politico ha aggiunto: “In ogni caso non è quella di Morgan e poi leccare i piedi a me non serve a niente: il mio potere è un potere molto variegato, nel senso che si esprime in maniera molto efficace in taluni settori imprevedibili, ma non ha nessuna efficacia per quanto riguarda la televisione e lo spettacolo per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei”.

Come se non bastasse, però, Sgarbi ha rincarato la dose attaccando Fedez: “Io l’ho semplicemente ammirato (Morgan ndr) perché era bravo e perché è più bravo di Fedez. A Fedez non porgerei il piede. Io so cosa ha fatto Morgan e di Fedez so solo che ha dei tatuaggi… L’unica cosa che so di Fedez e che è il compagno della Ferragni, se non fosse il compagno della Ferragni il suo nome mi sarebbe del tutto ignoto”.

La conclusione del suo pensiero è ancora più dura: “Quindi può evitare di fare commenti a persone che sono disperatamente sole, con il padre che si è suicidato e persone che hanno fatto cose importanti e che vanno rispettate, che impari il rispetto questa faccia di mer*a di questo Fedez tatuato“.

Di seguito anche un post Instagram di X Factor:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG