Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, accoglie con un completino natalizio osé il fidanzato Ignazio Moser, di ritorno da un viaggio.

Cecilia Rodriguez lascia di stucco il fidanzato, Ignazio Moser, accogliendolo al suo ritorno da un viaggio in lingerie. Cecilia infatti indossava un completino natalizio molto sexy, decisamente in tema con le festività che stanno arrivando. Nacho, soprannome di Ignazio, ha ripreso la scena con il telefono e ha condiviso sui social un breve video scrivendo: “Rientro a casa per pranzo… Ed è subito regalo di Natale”. Nella clip si vede Cecilia che indossa un completino fatto di slip e guepière coordinati. Niente scarpe e un reggicalze a sorreggere le calze rosse.

Tante decorazioni in giro per casa

Da quanto mostrano sui social, pare che la coppia quest’anno si sia fatta un po’ prendere la mano con le decorazioni natalizie. Su Instagram infatti spunta la foto di un maestoso albero di Natale tutto rosso e oro, con Cecilia che regge nella mano sinistra una mongolfiera che cala dal soffitto. Nello scatto la ragazza è truccata in maniera impeccabile, con i capelli leggermente mossi e la riga di lato.

Le future nozze

Pare che i due, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, siano prossimi al matrimonio, lieta notizia dopo che ad inizio novembre erano iniziati a circolare dei rumors su una possibile crisi della coppia. Le nozze dovrebbero essere previste per la primavera del 2024. La data è stata fissata, ma per il momento c’è silenzio assoluto per quanto riguarda tutti i preparativi. In ogni caso, avendo visto come arredano la casa per Natale, non possiamo che avere grandi aspettative per quest’evento.

La coppia avrebbe già dovuto sposarsi nell’ottobre del 2023, ma poi il matrimonio era stato rimandato perchè Cecilia voleva fare in modo che una sua zia, che vive in Argentina, fosse presente alle nozze.

