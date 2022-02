Serena Enardu ricoverata in ospedale: “Elga ha chiamato il 118”

L’ex fidanzata di Pago, Serena Enardu, ha accusato un malore mentre si trovava in casa sua alle 5 del mattino e sua sorella Elga ha chiamato i soccorsi. L’ex gieffina si trova ricoverata in ospedale per accertamenti.

Serena Enardu in ospedale

Serena Enardu è svenuta alle 5 del mattino mentre si trovava nel suo appartamento di Cagliari e fortunatamente la sorella Elga, che era con lei, ha avuto la prontezza di allertare i soccorsi. L’ex fidanzata di Pago sarebbe stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti e, per il momento, non ha svelato quali siano le sue reali condizioni. Serena Enardu ha postato sui social un selfie dall’ospedale e ha scritto di stare “K.O”, ma non ha fornito ulteriori elementi riguardanti le sue condizioni di salute.

Il vaccino

Nei giorni scorsi l’ex gieffina era finita nell’occhio del ciclone per le sue posizioni in merito al vaccino anti-Covid e aveva affermato che dopo aver ricevuto la dose vaccinale sarebbe stata malissimo. “È stato devastante”, aveva dichiarato nelle sue stories sui social scatenando una bufera. Al momento non è dato sapere quale sia stata la causa del suo svenimento e i fan sono in attesa di saperne di più. Intanto sui social in tanti le hanno inviato messaggi d’affetto e di sostegno e le hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione.