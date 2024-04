Bellissimo annuncio di Selvaggia Roma che sui social ha comunicato di essere in dolce attesa dopo il terribile aborto del passato.

Ha scelto un bellissimo filmato per comunicare a tutti i suoi seguaci il lieto annuncio. Selvaggia Roma, dopo la terribile vicenda dell’aborto che l’ha colpita circa un anno e mezzo fa, ha reso noto di essere di nuovo incinta. Lei e Luca Teti si apprestano a diventare genitori…

Selvaggia Roma incinta: il lieto annuncio

“Sono felice di condividere con voi…”. Sono queste le parole della bella Selvaggia con cui ha aperto un dolcissimo video condiviso su Instagram.

Nel filmato, la donna, insieme a Luca Teti, ha annunciato la dolce attesa dopo l’esperienza orribile dell’aborto subito un anno e mezzo fa.

“Volevo condividere con voi la cosa più bella per noi. Il nostro cuore ha ricominciato a battere sul serio. Speranza e amore ci hanno portato a incoronare il nostro sogno che ci è stato portato via un anno e mezzo fa per un brutto virus. Oltre la mia stupenda famiglia, voglio ringraziare tutte quelle mamme che ancora oggi mi hanno salvato da quel buio, da quella angoscia che pensavo di non riuscire a superare. Auguro speranza e gioia a tutte voi”.

Di seguito anche il post Instagram della donna che ha raccolto tantissimo affetto:

L’aborto

Nel filmato per comunicare la dolce attesa, la Roma e Teti hanno anche ricordato la tristezza vissuta con un cuore spezzato disegnato sulla sabbia e, accanto, il nome Mia, quello che sarebbe dovuto essere il nome della figlioletta.

Mesi fa, la proprio Selvaggia aveva raccontato sul bebè perso: “Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili”.

Adesso, però, il passato è alle spalle e un nuovo percorso è iniziato. La speranza è di avere il lieto fine meritato.

