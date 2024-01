Stoccata di Selvaggia Lucarelli a Ilary Blasi dopo l’uscita del libro ‘Che Stupida’. La giornalista ha commentato le mosse della conduttrice.

Una cosa è certa: se Selvaggia Lucarelli parla, lo fa in modo diretto e con un piglio, molto spesso, ironico. Anche in questo caso, per commentare l’uscita del libro di Ilary Blasi, ‘Che Stupida’, la giornalista attraverso le pagine de Il Fatto Quotidiano, non è stata da meno con un parere decisamente diretto e acuto.

Selvaggia Lucarelli e il libro di Ilary Blasi

La Lucarelli ha premesso di non aver letto il libro della Blasi ma di essersi fatta un’idea di come siano andate davvero le cose tra lei e Totti: “Ormai, come sono andate le cose è molto chiaro e per la verità lo era già quando Totti pubblicò quel video in cui diceva che no, non aveva un’altra, ma voleva convincerci con la faccia di chi ha appena rapinato una banca […]”.

Selvaggia ha sottolineato che, di fatto, la Blasi “covava vendetta. Aveva un piano. Quello di ricostruire la sua reputazione a colpi di eventi mediatici ben retribuiti e di chiudere accordi a lungo termine con Netflix e Mondadori mentre Totti giocava tranquillo a padel. Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per difendersi”.

Non solo: “Ilary ha gestito la separazione in stile anni 90, vendendo le sue memorie ai grandi media (piattaforma streaming, editoria) e capitalizzando l’infelicità come solo le star più paracu*e hanno sempre saputo fare”.

Dopo aver ripercorso le tappe che hanno poi portato la Blasi a mettersi con Muller e Totti con la Bocchi, la Lucarelli ha concluso sul libro della conduttrice: “Insomma, esce ‘Che stupida’, ma ‘che gran simpatica paracu*a’ sarebbe stato un titolo più onesto“.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il libro della Blasi:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG