La carriera di Sangiovanni è esplosa grazie alla ventesima edizione di Amici. Il giovane cantante vicentino, secondo classificato nell’edizione di quest’anno del talent show di Maria De Filippi, attualmente, è ai primi posti delle classifiche con il suo album omonimo e con il singolo estivo, Malibu.

Il cantante, noto anche per il look colorato, per i suoi outfit tendenti al rosa e per lo smalto alle unghie, ha raccontato sui social un episodio spiacevole che gli è capitato. In giro per strada, infatti, l’artista 18enne è stato criticato da uno sconosciuto per i suoi vestiti fucsia.

Sangiovanni ha deciso di raccontare questo episodio, non per cercare solidarietà tra i suoi numerosissimi fan, ma per sottolineare il fatto che, nel nostro paese, tante persone ragionano ancora tramite pregiudizi e preconcetti.

Di seguito, trovate il racconto di Sangiovanni, condiviso tramite Instagram Stories, che ha invitato tutti a combattere per le proprie libertà: