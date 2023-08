Nuova storia d’amore per Sangiovanni dopo Giulia Stabile? Sembrano arrivare indizi e segnalazioni sulla presunta fidanzata…

Nelle ultime settimane si sono fatti sempre più insistenti i rumors relativi alla fine della storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Sebbene i due non abbiano mai parlato apertamente del loro rapporto, per gli esperti del settore la coppia non c’è più. Anzi. Il cantante avrebbe già una nuova fidanzata e in queste ore sarebbe anche stato svelato di chi si tratterebbe…

Sangiovanni e la nuova fidanzata: la segnalazione

Ad inizio luglio erano arrivate diverse conferme sul fatto che la storia d’amore tra il cantante e Giulia Stabile fosse finita. Era stato L’Investigatore Social il primo a confermare: “Sangiovanni si starebbe frequentando con una sua follower appena conosciuta. Mentre Giulia pensa solo al lavoro ed è single”.

Parole che sembrano trovare ora conferma da alcune segnalazioni messe in evidenza da Amedeo Venza su Instagram. Il noto esperto di gossip, infatti, ha condiviso una storia con alcuni dettagli e “prove” del fatto che il giovane artista abbia un’altra dolce metà. “Si chiama Alessia la ragazza che Sangiovanni starebbe frequentando!“, si legge. “Qui alcune foto recenti e non dove combaciano tante cose, dal bracciale (indossato da lui in un video di Radio Italia) e da lei e pranzo. Poi ancora insieme nello stesso tavolo ad una cena e due giorni fa nella stessa discoteca!”.

Insomma, il cantante pare aver ripreso la sua vita sentimentale. Va detto, come sempre, che si tratta sempre di indiscrezioni e segnalazioni. I diretti interessati non hanno ancora parlato e ufficializzato nulla. Staremo a vedere se dopo queste che sembrano essere delle evidenze abbastanza credibili l’ex volto di Amici avrà voglia di comunicare qualcosa nonostante sia sempre stato molto attento alla sua privacy anche in passato.

Di seguito anche un recente post Instagram del cantante:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG