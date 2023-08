Sfogo emotivo di Giulia De Lellis che ha confessato ai suoi seguaci le tante emozioni di queste ore. Ecco cosa è successo.

Aveva raccontato solamente pochi giorni fa di dover fare i conti con un momento delicato per il suo cagnolino Tommy. Adesso, Giulia De Lellis ha dato nuovi aggiornamenti ai suoi fan confessando di essere entrata in una fase delicata e decisiva per il suo amico a quattro zampe che oggi dalle 10 del mattino, è sotto i ferri per una importante operazione.

Giulia De Lellis in lacrime per il suo cane

Con una serie di storie su Instagram, la bella Giulia ha voluto sfogarsi con i suoi fan per liberarsi dall’ansia e dalla preoccupazione di questa giornata importante per il suo cagnolino Tommy che sta affrontando un intervento importante alla testa.

“Volevo aggiornarvi su Tommy, per chi non dovesse essere sul mio gruppo Telegram. Tommy è in una clinica dove ha iniziato un percorso per un’operazione molto delicata alla testa. Finalmente, dopo una serie di check, controlli e cure, ha avuto l’ok e stamattina alle 10 è iniziato l’intervento”, ha detto la De Lellis.

La ragazza ha spiegato di essere in attesa di una chiamata da parte dei medici per sapere come sia andato l’intervento. La giovane non ha resistito alle emozioni e con le lacrime agli occhi ha ammesso: “Non ne sto parlando tanto perché è una cosa che mi crea un’ansia, una paura, un’angoscia… Va beh, lasciamo perdere. Se avete un animale che vi sta a cuore, capirete. Speriamo che questa operazione vada nel migliore dei modi, soprattutto non vediamo l’ora che Tommy esca dal reparto un po’ più delicato, per poterlo andare a trovare. Adesso sono 15 giorni che non lo vediamo… […]”.

Successivamente Giulia ha fatto sapere che l’intervento è riuscito e che i medici stanno aspettando che il cane si svegli. Un primo sospiro di sollievo per tutti in attesa di capire quali siano le reali condizioni del povero Tommy.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer durante un viaggio in Israele:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG