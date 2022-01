Sabrina Salerno infiamma i social: la t-shirt bagnata

Sabrina Salerno ha conquistato i fan dei social con alcuni scatti bollenti dove la si vede nuotare in acqua con una t-shirt completamente bagnata e semitrasparente. Le immagini della cantante e le sue curve da capogiro hanno lasciato i fan a bocca aperta e in tanti tra fan, colleghi del mondo dello spettacolo e amici le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza straordinaria. Non è la prima volta che Sabrina Salerno posta scatti simili sui social e, senza dubbio, la cantante continua a ottenere like e consensi da parte dei fan.

Sabrina Salerno: la vita privata

Oggi Sabrina Salerno è felice accanto al marito, Enrico Monti, padre di sua figlia Luca Maria. Nonostante sia felice accanto a suo marito la cantante è sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e ha sempre tentato di proteggere la sua privacy. “Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica, ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto…”, ha dichiarato la cantante in merito al rapporto con suo marito.