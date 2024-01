Amatissima e seguitissima, in tv e sui social, Sabrina Ferilli ha scatenato i fan con una foto senza reggiseno davvero super!

Passano gli anni ma nessuno lo nota. Sabrina Ferilli si conferma sempre bellissima e in splendida forma, ecco perché il suo ultimo scatto social, decisamente provocatorio, ha lasciato tutti senza fiato. L’attrice e volto tv si è lanciata in un contenuto con una foto senza reggiseno con ammicamento ai seguaci…

Sabrina Ferilli, la foto bollente scatena i social

Come anticipato, la Ferilli, quasi come un fulmine a ciel sereno, ha stupito tutti con una foto (in realtà due) sul proprio profilo Instagram. L’attrice e volto della televisione ha accompagnato agli scatti anche una didascalia: “Lourdes, per santi e peccatori”. In questo caso, la donna ha scherzato giocando con il nome della città ma anche con quello della nota marca della sua maglia, indossata, poi, nella foto seguente a quella senza reggiseno.

Il primo scatto della donna, quello decisamente infuocato, ha generato una valanga di commenti e apprezzamenti: “Sabrina sei bellissima”; “La vera Dea della tv”, “Mamma mia quanto ci hai scaldato con questa foto”, “Passano gli anni ma tu sei sempre bellissima”. Sono questi alcuni dei pareri dei fan che nel giro di pochissimi minuti hanno invaso i commenti sotto al post della donna.

Insomma, la brava Ferilli ci sa proprio fare. Raramente sbaglia un contenuto. In questo caso specifico, poi, ha conquistato non solo tanti utenti ma anche volti noti. Infatti, tra gli apprezzamenti ricevuti, anche quello di Ema Stokholma, conduttrice radiofonica, che ha lasciato uno smile con gli occhi a cuore a conferma che la bellezza e l’ironia dell’attrice hanno conquistato pure lei.

Di seguito anche il post Instagram della nota attrice e volto tv che ha scatenato una valanga di commenti da parte dei fan che la seguono:

