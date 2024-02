Accuse di censura alla Rai per la serie ‘Gloria’ con Sabrina Ferilli. L’attrice ha fatto chiarezza su una scena di un bacio tra uomini.

Sta facendo molto discutere una presunta censura da parte della Rai ad un bacio tra due uomini nella nuova serie ‘Gloria‘ con Sabrina Ferilli. Tutto sarebbe partito da video della nuova serie ed in particolare da una scena che mostra un bacio sull’altare tra i due sposi. Al momento del tocco tra le labbra, però, ecco un pallino nero apparire. Peccato che, a quanto pare, le cose siano ben diverse da come sembrino.

Sabrina Ferilli e il bacio censurato

A lanciare la polemica da quanto si apprende sarebbe stato il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a cui avevano poi fatto eco anche diversi utenti del web. La scena in questione, come detto, parrebbe censurata da un pallino nero che, in realtà, non esisterebbe. La Ferrilli, in tal senso, ha voluto replicare in prima persona: “Nel film la sequenza c’è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba”, ha scritto sui social l’attrice che interpreta la protagonista della serie. “E credo di essere abbastanza informata sulla scena, a occhio e croce eh”.

La risposta della Rai

Oltre al commento della Ferilli è arrivata anche la nota ufficiale della Rai che ha fatto ulteriore chiarezza sulla vicenda.

“Quando un incolpevole cappello di scena diventa un bollino nero, ecco scoppiare l’allarme censura. Il presunto ‘bacio censurato’ tuttora disponibile su RaiPlay, tra i vari passaggi e le interviste dei protagonisti della fiction ‘Gloria’, è la scena in cui l’attrice protagonista sta officiando il matrimonio tra due attori uno dei quali indossa una divisa con relativo cappello. Quindi nessuna censura, ma solo un movimento di scena”.

A quanto pare, quindi, nessuno tipo di censura. Anzi. La colpa delle voci sarebbe stata solo di una cappello di scena che nel video incriminato andrebbe a coprire, ma solo momentaneamente, la scena.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG