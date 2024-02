Ritorno al GF per Mirko Brunetti dopo l’eliminazione. Il ragazzo ha parlato di come sarà riaffrontare la Casa e la sua ex, Perla Vatiero.

C’è grande attesa per il rientro al Grande Fratello di Mirko Brunetti. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, i telespettatori e il mondo del web non vedono l’ora di vedere come il ragazzo si comporterà con i vari concorrenti e, ovviamente, con la sua ex, Perla Vatiero. Proprio su questo argomenti, l’ex Temptation Island ha voluto dare qualche anticipazione attraverso le sue stories su Instagram.

Mirko Brunetti torna al GF per San Valentino

Dopo le parole del conduttore del GF che hanno annunciato il rientro nella Casa di Mirko, il ragazzo ha commentato sui social le sue sensazioni. In modo particolare quelle nel rivedere Perla.

“Con Perla è l’unico modo che ho per affrontare la situazione senza l’ansia dei tempi televisivi. Comunque è un vissuto che nasce lontano dalle telecamere e questo non ci aiuta”, ha detto il ragazzo sulle sue stories Instagram. “Le sofferenze e le paure sono tantissime e non le ha solo lei. Nei mesi sono cambiate tantissime cose e cambiano giorno dopo giorno perché sono una persona che non si sofferma in superficie ma che vede e sente cose e conosco Perla. Sono contento di entrare anche perché mi permette di parlare prima di tutto con lei. Questo è il motivo per cui parlo poco. Questa è una situazione che dobbiamo affrontare noi due”.

Mirko ha anche aggiunto che il rientro e il confronto che ci sarà “sicuramente ci aiuterà e ci farà capire le emozioni che proviamo”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il ragazzo e la sua storia al GF:

Quanto resta nella Casa

Non sappiamo ancora con esattezza quanto tempo Mirko resterà nella Casa del Grande Fratello. Quello che sembra probabile è che oltre al giorno di San Valentino, Brunetti possa rimanere almeno qualche giorno all’interno del reality ma non in qualità di concorrente, ma solo di “special guest”.

Signorini non ha dato particolari dettagli sul ritorno del ragazzo ma ha solo spiegato che la permanenza dovrebbe essere di alcuni giorni. A questo punto non resta che attendere le prossime dirette per scoprire tutto nel dettaglio.

