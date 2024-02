Il racconto inedito di Arianna Cirrincione sul parto della prima figlia. Al suo fianco anche papà Andrea Cerioli, a suo modo protagonista…

Hanno dato alla luce da pochi giorni la loro piccola Allegra e ora stanno iniziando a vivere la nuova vita da genitori. Parliamo di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli che sembrano essere davvero molto uniti e molto amati dal pubblico. I due ex volti di Uomini e Donne hanno spiegato alcuni dettagli sul parto. In particolare l’intera giornata che ha portato poi all’arrivo della loro prima bimba.

Il racconto di Arianna Cirrincione sul parto

Dopo essere diventati mamma e papà, i due ragazzi stanno provando a vivere la loro nuova vita insieme alla piccola Allegra. In un momento di pausa, Arianna ha condiviso con i suoi seguaci la splendida esperienza del parto, non risparmiando episodi intimi e momenti di tensione vissuti durante il travaglio.

In modo particolare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato della sorpresa e dell’agitazione provate quel mattino, quando si è resa conto che il grande giorno era arrivato. La coppia, presa da comprensibile emozione ma determinata a mantenere la calma, si è subito recata in ospedale, dove le fasi del travaglio sono iniziate a susseguirsi in modo rapido.

Nonostante le aspettative e la speranza di poter ricorrere all’epidurale, Arianna ha affrontato il parto senza, a causa di una dilatazione avanzata che non ha consentito di procedere con l’anestesia. Tuttavia, con grande forza e coraggio, ha portato alla luce la piccola Allegra, raccontando a posteriori di essere felice della scelta forzata e dell’esperienza di parto vissuta in modo naturale.

Particolare l’aneddoto poi svelato che riguarda la presenza, sempre al suo fianco, di papà Andrea. Pare, infatti, che Cerioli sia stato “maltrattato” dalla compagna durante le fasi più concitate del parto. La ragazza, sopraffatta dal dolore e dall’emozione, ha afferrato i capelli del compagno. “Andrea ha visto tutto. C’è stato un momento in cui era un attimo incriccato perché mi ha detto che l’ho preso per i capelli. In quel momento non ero lucida”, ha spiegato la donna.

Di seguito anche un dolcissimo post Instagram della neo mamma:

