Sta nascendo un nuovo amore tra Monia La Ferrera e Joseph, il fratello di Greta Rossetti. Tutti i dettagli sullo scoop.

Il Grande Fratello si è rivelato molte volte il luogo in cui nasceva l’amore, e lo è stato anche stavolta per Monia La Ferrera. L’ex gieffina, però, non si è innamorata all’interno della Casa, ma fuori, e di una persona che nella Casa non ci ha mai messo piede. Infatti, stiamo parlando del fratello di un’ex gieffina.

Lo scoop lo ha svelato Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello, svelando il nome del fortunato che ha conquistato il cuore di Monia.

Monia La Ferrara: un nuovo amore

L’ex concorrente del Grande Fratello aveva una relazione con Massimiliano Varrese, ma una volta fuori dalla casa il suo cuore si è invaghito di un altro uomo: Joseph Rossetti, il fratello di Greta.

A rivelare la notizia inaspettata è stata Rebecca Staffelli durante la diretta del Grande Fratello, che aveva anticipato: “Ho saputo di un San Valentino molto particolare per un’ex concorrente del Grande Fratello, ve ne parlerò questa sera in puntata”.

Alfonso Signorini ha voluto saperne di più, e Rebecca Staffelli ha spiegato come è venuta a conoscenza di tali informazioni: “Mi è arrivata questa segnalazione da alcuni amici di Monza. Io ho vissuto a Monza per un periodo della mia vita e quindi conosco diverse persone. E proprio tra le vie di quella cittadina, una nostra ex concorrente camminava mano nella mano con un’altra persona”.

Monia La Ferrara e Joseph Rossetti: la conferma

Alfonso Signorini ha voluto subito verificare che l’informazione fosse vera, e ha quindi chiesto a Monia spiegazioni sulla relazione con Massimiliano Varrese. L’ex gieffina ha prontamente chiarito: “Con Massimiliano abbiamo chiuso la relazione dentro la casa“.

Sulle voci del nuovo flirt, invece, ha dichiarato: “Confermo, non c’è niente da nascondere”. Sulla nascita della relazione con Joseph, Monia La Ferrara ha spiegato: “Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG