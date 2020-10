Rosalinda Celentano: Instagram, malattia, marito, età

by @marcellofilograsso

Rosalinda Celentano è un’attrice, figlia del cantante Adriano Celentano e di Claudia Mori. Rosalinda è la minore di tre figli, gli altri due sono Rosalinda e Giacomo.

Anche i suoi fratelli fanno parte del mondo dello spettacolo. Rosalinda ha presentato il Festival di Sanremo 1989 con i cosiddetti “figli d’arte”, mentre Giacomo ha tentato la carriera da cantante, portando sul palco dell’Ariston il brano You and me.

Nata a Roma il 15 luglio del 1968, ha partecipato a Sanremo nel 1990 con L’età dell’oro e accede alla finale. L’anno successivo vince l’ultima edizione del Disco verde del Festivalbar con la canzone Quanti treni.

Ma Rosalinda raggiunge la notorietà mondiale nel 2004 quando recita ne La passione di Cristo per la regia di Mel Gibson, interpretando il demonio che tenta Gesù interpretato da Jim Caviezel.

Nel 2020 arriva un’altra ondata di notorietà per la figlia più piccola di Adriano Celentano e Claudia Mori, entrando a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Il suo maestro Samuel Peron resta fuori dalla gara per coronavirus, così Rosalinda balla con Tinna Hoffmann. Le due formano la prima coppia al femminile nella storia del programma condotto da Milly Carlucci.

Negli ultimi anni Rosalinda Celentano si è lasciata andare a pesanti dichiarazioni sui suoi ingombranti genitori. L’attrice ha detto che le è mancato l’amore dei genitori, in quanto la Mori si occupava più dell’aspetto artistico del marito che dei figli.

Dal punto di vista della vita privata, Rosalinda Celentano è dichiaratamente omosessuale e ha avuto una relazione con l’attrice Simona Borioni. La madre ha poi dichiarato: “Avrei dovuto dirle prima che per noi non cambiava niente. Spero possa essere d’aiuto a genitori che si trovano nella stessa situazione“. La cantante dice di averne parlato prima con la figlia Rosita e qualche tempo dopo con il marito.

Foto: account Instagram Rosalinda Celentano