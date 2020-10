Gaetano Salvi: chi è il fidanzato di Gabriel Garko

Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato: si chiama Gaetano Salvi, ha 23 anni, è originario di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Vive da molti anni a Somma Lombardo, dove lavora presso l’aeroporto di Milano Malpensa.

I giornali di gossip avrebbero fotografato la coppia nuova di zecca. Secondo i bene informati è cresciuto con il mito dell’interprete di Tonio Fortebracci ne L’Onore e il Rispetto. Si tratta di una fiction che qualche anno fa su Canale 5 raccoglieva molti consensi. Su Instagram conta già 3540 follower.

Gabriel Garko è fresco di coming out televisivo, in quanto al Grande Fratello Vip 5 ha confessato tra le lacrime ad Adua Del Vesco “il segreto di Pulcinella“. Due settimane dopo, è andato ospite da Silvia Toffanin per parlare esplicitamente della sua omosessualità. Garko ha spiegato che dichiarandosi gay avrebbe avuto problemi nel lavorare come attore.

Garko ha anche spiegato la sua situazione familiare:

“I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo. Avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento non avrei più lavorato. Inoltre, avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io”.

Il protagonista delle fiction Ares ha spiegato anche di essere stato fidanzato con un certo Riccardo per 11 anni. Ha confermato la grande stima nei confronti di Eva Grimaldi. Garko. Ha aggiunto anche di aver avuto una storia con il collega Gabriele Rossi, ma la loro relazione è finita e i due sono rimasti ottimi amici, al punto da sentirsi tutti i giorni.

Adesso Gabriel Garko può vivere la sua esistenza alla luce del sole senza sentirsi condizionato e in compagnia di chi vuole.

Foto: account Instagram Gaetano Salvi