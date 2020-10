Gabriele Rossi: Instagram, Gabriel Garko, Rocco Casalino, vita privata

Gabriele Rossi è un attore, ballerino e direttore artistico noto al grande pubblico per aver partecipato a diverse fiction Rai e Mediaset, da Amiche mie a L’onore e il rispetto passando per Tutti pazzi per amore e Un passo dal cielo.

Nato ad Alatri il 13 marzo 1988, si laurea in Lettere e filosofia con indirizzo cinematografico e debutta nel 2008 come attore in Amiche mie. La sua seconda partecipazione in tv risale a L’onore e il rispetto – Parte seconda del 2009.

Negli anni a venire seguono partecipazioni ne L’Isola, Tutti pazzi per amore e Un passo dal cielo. Nel 2016 partecipa invece alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Rossi si classifica secondo con il 48 per cento delle preferenze. A vincere il reality show condotto da Ilary Blasi è Alessia Macari.

Gabriele Rossi e la vita privata

Di recente Rossi ha fatto parlare più per le cronache rosa che per il suo lavoro, dal momento che il gossip lo ha accostato molte volte al collega Gabriel Garko. L’attore non ha mai fatto coming out, ma ci ha pensato Garko a ufficializzare una storia in realtà già finita:

“La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

Ancor più di recente invece Gabriele Rossi è stato fotografato con il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ovvero Rocco Casalino, anche lui venti anni fa partecipante del primo Grande Fratello. Rocco è reduce da una relazione con un ragazzo cubano che ha fatto molto parlare per presunti trasferimenti di denaro da conti statali a causa delle difficoltà economiche dell’ex fidanzato.

In generale, Gabriele Rossi non sembra essere molto sulla cresta dell’onda come qualche anno fa per quanto riguarda il lavoro, mentre appare piuttosto riservato sulla sua vita privata.

Foto: account Instagram Gabriele Rossi