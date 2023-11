Rosalinda Cannavò ha voluto esprimere la sua opinione in merito a quanto affermato da Gabriel Garko a Belve sull’Ares Gate.

A distanza di mesi dall’intervista rilasciata da Gabriel Garko a Belve (in merito all’Ares Gate e ad Alberto Tarallo) Rosalinda Cannavò è intervenuta via social e con un duro sfogo ha affermato:

“Devo ancora assistere e subire supposizioni che sinceramente mi fanno venire il voltastomaco. Ci sono momenti in cui sono meno forte. In cui le immagini del mio passato diventano ricordi dolorosissimi. Questo video è uno di quei momenti in cui penso: allora non è servito a nulla se c’è chi pensa una cosa simile. A volte penso che questa sofferenza non passerà mai. Ma sono fiera di ciò che ho fatto, nonostante tutto. Mi è servito per ricominciare. Mi è servito per tornare a vivere. È servito per aprire sicuramente gli occhi a qualcuno. Per me questo è tutto“, ha dichiarato l’attrice.

Rosalinda Cannavò contro Gabriel Garko a Belve

A quanto pare Rosalinda Cannavò è andata a dir poco su tutte le furie per quanto affermato da Gabriel Garko nel salotto tv di Francesca Fagnani e per questo, attraverso i social, ha voluto replicare alle parole dell’attore (con cui per anni ha fatto finta di stare insieme per coprire la sua omosessualità). Alcuni dei commenti fatti da Francesca Fagnani e Garko a Belve hanno fatto infuriare Rosalinda che, ha specificato, proprio nel periodo in cui ha fatto parte della casa di produzione Ares avrebbe sofferto di anoressia.

“Voglio dirvi che io ho così tanto giovato dei benefit rischiando di mettere a repentaglio la mia stessa vita proprio quando tutto all’interno della Casa di produzione andava bene. Avevo ruoli da protagonista, vivevo nella villa con tutti i famosi benefit, allora perché ammalarmi di anoressia se tutto andava così bene? Lascio a voi la risposta perché credo di aver già ampiamente parlato. Perché a chi non ha vissuto nella mia pelle in quegli anni non basta che io abbia raccontato tutto con tanta fatica“, ha dichiarato.

In tanti si chiedono se Gabriel Garko replicherà alle parole dell’attrice ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere. Secondo indiscrezioni i due attori non avrebbero più rapporti di alcun tipo già da qualche anno.

