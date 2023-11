Belen Rodriguez è in vacanza alle Maldive e non ha perso occasione per condividere alcuni scatti bollenti in cui è ritratta in bikini.

Belen Rodriguez sembra essere immune alle critiche e nelle ultime ore, sui social, si è mostrata più bella e seducente che mai mentre prendeva il sole, in bikini, su una spiaggia di sabbia bianca. Gli haters dei social non hanno comunque perso occasione per criticarla, e c’è chi le ha scritto: “Che noia… sempre ad ostentare fisico e soldi per nascondere il vuoto abissale”, e ancora: “Ma si può con la gente che muore in guerra o di fame vedere certe scene di vita reale?”. La showgirl replicherà?

Belen in bikini alle Maldive: le critiche social

Belen Rodriguez si sta godendo una vacanza da sogno alle Maldive in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni e, sui social, non perde occasione per condivide dettagli e retroscena del loro soggiorno da sogno. La showgirl nelle ultime ore è stata comunque bersagliata dagli haters dei social, che a quanto pare hanno avuto da ridire sul suo “sfoggio di lusso” e sulla vita agiata da lei mostrata via social.

La showgirl al momento ha preferito non replicare, e a quanto pare sarebbe concentrata soprattutto sulla sua storia con Lorenzoni (che, proprio alle Maldive, le avrebbe donato un prezioso anello di fidanzamento). I due convoleranno a nozze? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più, ma sulla vicenda non sono emersi ulteriori dettagli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG