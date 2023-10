Spesso criticata sui social, Rosa Perrotta ha voluto raccontare ai fan come si sente quando sta troppo lontana dai figli.

Molto attiva sui social anche per questioni di lavoro, Rosa Perrotta ha voluto condividere alcuni suoi pensieri in queste ore con i fan. In modo particolare il suo rapporto con i figli che, quando per ragioni professionali restano lontano da lei, la fanno stare male.

Rosa Perrotta e il rapporto con i figli

Attraverso alcune stories su Instagram, la Perrotta ha raccontato la recente esperienza di lavoro vissuta a Pavia che l’ha tenuta lontano dai figli per diverso tempo. I due sono rimasti con il padre, Pietro Tartaglione ma questo non ha reso meno difficile per la mamma sopportare la distanza.

“In questi giorni sono stata a Pavia per una meravigliosa esperienza lavorativa in cui io e altre ragazze abbiamo testato vari prodotti di bellezza”, ha esordito l’influencer e modella. “Devo dire che ho dormito pochissimo, dormo di più a casa con i bambini. Io dopo 48 ore di distanza da loro sto male, comincio a essere nervosa perché sono abituata a trascorrerci tanto tempo insieme, quindi, quando intacco la mia routine divento agitata”.

E ancora: “È incredibile quanto, anche io, abbia bisogno di loro! E non mi importa di chi dice che sono una mamma pesante, ognuna è madre a suo modo”.

Un pensiero assolutamente condivisibile e che sicuramente sarà stato apprezzato da tutti i suoi seguaci che su Instagram sono quasi 2 milioni. Non è la prima volta che la bella Rosa racconta le sue esperienze e anche il fortissimo legame con i suoi due bambini. Anche per questo è molto apprezzata dai suoi fan. Un po’ meno, va detto, dagli haters che spesso la criticano, anche ingiustamente.

Di seguito anche un simpatico post recente pubblicato dalla coppia su Instagram:

