Rosa Perrotta è stata presa di mira dagli haters dopo aver svelato chi, in casa sua, si occuperebbe principalmente delle faccende domestiche.

Rosa Perrotta ha finito per sollevare una nuova bufera in rete dopo aver condiviso un video dal chiaro intento ironico in cui la si sente chiedere al figlio Ethan chi, tra lei e Pietro Tartaglione, si occuperebbe di cucinare, stirare, ecc.

Il bambino ha sempre risposto facendo il nome del papà e Rosa ha chiosato soddisfatta: “My home is different”. Sui social in tanti hanno dimostrato di non aver apprezzato il suo messaggio e l’hanno riempita di insulti.

Rosa Perrotta: le critiche via social

Una vera e propria bufera si è abbattuta contro Rosa Perrotta che, sui social, ha fatto sapere che il suo compagno, Pietro Tartaglione, si occuperebbe di molte faccende domestiche durante la loro quotidianità. Sui social molti hanno dimostrato di non apprezzare il suo messaggio e le hanno scritto:

“Basta con questa emancipazione messa dappertutto!”, oppure: “Ma perché non dai valore alle donne di una volta? I matrimoni duravano perché la donna lavorava in casa e l’uomo fuori, lei lo aspettava e non vedeva l’ora di occuparsi anche di lui con amore”, e ancora: “Tu sei inutile e non sai manco cucinare un piatto di pasta. L’aiuto di un uomo ci sta ma è la donna che cura la casa e tutto”.

Rosa Perrotta a sua volta ha deciso di replicare affermando: “Credo che la strada sia ancora molto lunga e inorridisco davanti al fatto che l’emancipazione femminile sia ancora un tema”, e ha concluso dicendo: “Anche a costo di prendermi della nullafacente, preferisco lanciare questo tipo di messaggi e far vedere che a casa mia è così”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più della sua vita privata al fianco di Pietro Tartaglione visto che, in passato, i due non hanno nascosto di aver vissuto dei momenti di crisi.

