Giorgio Pasotti si è raccontato senza filtri e ha svelato che, a 50 anni compiuti, gli piacerebbe diventare padre per la seconda volta.

Giorgio Pasotti ha una figlia, Maria, nata nel 2010 dalla sua unione con Nicoletta Romanoff. Oggi l’attore è legato all’attrice e modella Claudia Tosoni e ha confessato che, a 50 anni compiuti, gli piacerebbe diventare di nuovo padre.

“Certo, è una cosa talmente bella che mi piacerebbe rivivere ma, se non dovesse essere, va bene così. Essere genitori è qualcosa che devi sentire dentro, ma non da rincorrere con ogni mezzo. A 50 anni vedi il mondo in maniera diversa, accetti la vita per quella che è e per quello che ti offre”, ha confessato a Vanity Fair.

Giorgio Pasotti si è raccontato senza filtri con Vanity Fair e ha svelato alcuni retroscena sul suo legame con la figlia Maria e sul suo desiderio di un altro figlio. Dal 2017 l’attore fa coppia fissa con Claudia Tosoni, e a quanto pare ai due piacerebbe costruire una famiglia insieme.

“Il mestiere del genitore è il più difficile al mondo perché non ci sono regole e ogni storia è a sé, senza contare che come fai sbagli. Cerchi di fare il meglio che reputi per te stesso ma, al di là di tutto, ti deve andare anche bene. In città grandi come Milano e Roma è difficile, poi, controllare gli istinti dei ragazzi che canalizzano la loro forza nella violenza. Sono tempi molto difficili, ma io con mia figlia cerco di vivere di istinto”, ha ammesso l’attore, che in passato è stato legato alle colleghe attrici Nicoletta Romanoff, Giulia Michelini e alla cantante Elisa.

Lui e Claudia Tosoni realizzeranno il loro sogno di avere insieme un bebè? In tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.

