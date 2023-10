Federica Pellegrini ha confessato alcuni retroscena su come starebbe trascorrendo questi ultimi mesi prima dell’arrivo di sua figlia.

Tra le feste di Natale e Capodanno, Federico Pellegrini potrebbe dare alla luce la sua prima figlia e intanto, sui social, non perde occasione per raccontare ai fan alcuni dettagli e retroscena relativi all’arrivo della sua bambina e alla gravidanza. Nelle ultime ore l’ex nuotatrice si è mostrata mentre riposava su un divano abbracciando alcuni dei suoi cani e ha scritto sui social:

“Non sono abituata a riposare così tanto… ma mi hanno detto essere estremamente necessario in questi ultimi mesi”, e ancora: “Anche perché mi stanco a sollevare un bicchiere! Almeno sono in ottima compagnia”.

Federica Pellegrini verso il termine della gravidanza

Molto presto Federica Pellegrini diventerà mamma per la prima volta e, attraverso i social, ha confessato ai fan alcuni retroscena su questo delicato ed emozionante periodo della sua vita. Lei e Matteo Giunta hanno preferito attendere del tempo prima di annunciare ai fan la gravidanza ma, nelle ultime settimane, non hanno nascosto di essere più emozionati che mai.

I due hanno mantenuto il massimo riserbo su quello che sarà il nome della loro bambina, il cui arrivo è atteso per la fine di dicembre. Durante la sua ultima intervista a Verissimo la Divina ha però ammesso che le piacerebbe partorire in acqua e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione e in merito alla nascita della sua prima figlia.

