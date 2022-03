L’attore Ronn Moss ha svelato perché non avrebbe mantenuto rapporti con nessuno dei suoi colleghi di Beautiful.

Ronn Moss è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Beautiful ma, a quanto pare, i rapporti tra lui e il resto del cast della fiction non sarebbero dei migliori. Al Corriere della Sera lui stesso ha affermato: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti.”

Ronn Moss: i colleghi di Beautiful

Nel 2012 Ronn Moss ha recitato per l’ultima volta sul set di Beautiful dopo ben 25 anni nel ruolo di Ridge Forrester. L’attore ha trovato la felicità lontano dalla serie, e oggi non sentirebbe più nessuno dei suoi colleghi.

Dal 2009 l’attore è sposato con la collega Devin Devasquez e, a parte alcuni piccoli ruoli per il cinema e per la tv, si è praticamente ritirato a vita privata. Ci saranno ulteriori novità per lui in futuro? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più, ma al momento sulla questione tutto tace.

