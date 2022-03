Un 51enne britannico è stato arrestato dopo che avrebbe iniziato a bussare insistentemente alla porta della casa di Cindy Crawford.

La polizia è stata costretta a arrestare un uomo di origine britannica che ha iniziato a bussare insistentemente alla porta di casa di Cindy Crawford. Al momento dei fatti la modella si trovava in Francia per la Paris Fashion Week, e sembra che l’uomo abbia sostenuto di aver avuto insieme a lei un figlio.

Cindy Crawford: arrestato il suo stalker

Un 51enne britannico è stato arrestato con l’accusa di stalking. Sosteneva infatti di aver avuto insieme alla modella un figlio (voce che ovviamente si è rivelata infondata). Mentre l’uomo veniva arrestato difronte alla sua residenza di Los Angeles, la Crawford si trovava in Francia, dove ha sfilato alla Paris Fashion Week insieme a sua figlia Kaia.

Lo stalker della modella avrebbe percorso oltre cinquemila miglia per poter parlare con la modella, ma al suo arrivo difronte alla sua casa Los Angeles avrebbe trovato ad attenderlo le forze dell’ordine. La Crawford non ha commentato l’accaduto, ma prima di lei molte altre vip si sono trovare a fare i conti con vicende simili (in Italia anche l’attrice Sabrina Ferilli si è trovata a fare i conti con uno stalker).

