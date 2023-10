Momento di grande emozione per Romina Carrisi che ha pubblicato sui social la recente ecografia fatta dove ha visto il suo piccolo.

Dopo i rumors, Romina Carrisi ha ammesso di essere in dolce attesa. Un momento davvero magico per la figlia di Al Bano che si è raccontata anche in una recente intervista a Verissimo svelando di sentirsi pronta a diventare mamma nonostante qualche paura dovuta al suo passato. Per la donna, essere incinta è una forte emozione come lo è stata fare nelle scorse ore l’ecografia e sentire il cuore del suo piccolo battere. La figlia del noto cantante di Cellino San Marco ha condiviso su Instagram le immagini di quel particolare momento.

Romina Carrisi, l’ecografia social e la grande emozione

Romina ha deciso di condividere con i suoi fan alcuni contenuti social dell’ecografia fatta di recente. Non solo una foto messa nelle sue stories con tanto di scritto: “Il mio bambino”, ma anche un video nel quale è protagonista mentre ascolta il battito del bambino che porta in grembo.

La giovane Carrisi ha fatto vedere, tramite lo schermo dell’ecografia, il volto del piccolo. Una gioia incontenibile che è stata palesata da un sorriso e dall’espressione del suo viso decisamente commossa.

La donna è pronta quindi a questo importante passo che condividerà con tutta la famiglia: “Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà. Poi c’è la mamma. Quando sono rimasta incinta era molto entusiasta. Papà all’inizio mi disse una parola pugliese irripetibile, è molto contento, premuroso, mi accudisce più del solito”, ha detto a Verissimo solamente qualche giorno fa.

Di seguito anche il post Instagram della figlia di Al Bano visibilmente emozionata per l’occasione:

