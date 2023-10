Dolcissima mamma Natalia Paragoni che ha condiviso un filmato social che ha destato qualche perplessità nei suoi fan.

Sempre molto attiva sui social visto il suo lavoro di influencer, Natalia Paragoni, da poco diventata mamma, non manca di far vedere in diverse occasioni anche sua figlia, Ginevra. Oggi, la donna ha condiviso una storia dove si diverte con la piccola e il cane Gigi. Proprio l’atteggiamento dell’amico a quattro zampe ha destato qualche perplessità.

Natalia Paragoni e il video con la figlia e il cane

Come anticipato, nelle scorse ore Natalia Paragoni ha condiviso con i tanti fan un filmato social nel quale, sul letto, si diverte a giocare con la sua Ginevra e Gigi, l’amico a quattro zampe di famiglia. Le immagini sono davvero dolcissime e mostrano un feeling pazzesco tra i tre.

Eppure, il comportamento del cagnolino ha fatto storcere il naso e provocato qualche commento duro per la giovane influencer. Infatti, Gigi stava annusando e leccando la piccola bimba e, in alcune occasioni, ha provato a “baciarla” sul volto.

Va detto che prontamente mamma Natalia ha evitato che accadesse ma questo non ha impedito a qualche utente di storcere il naso. “Gigi voleva leccarle la faccia”, ha aggiunto la neo mamma confermando le sensazioni avute dalla maggior parte delle persone. La situazione ha generato del dibattito. Infatti, molti utenti si sono domandati se sia giusto far avvicinare in quel modo un cane ad un bambino così piccolo e, nello specifico, rischiare che l’amico a quattro zampe possa portare nel corpo del neonato dei batteri o chissà cosa altro.

Staremo a vedere se l’influencer vorrà dire qualcosa a proposito. Ad ogni modo, va ammesso, che il filmato della donna in compagnia di figlia e cagnolino è stato assolutamente molto dolce e tenero.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con tutta la famiglia al completo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG