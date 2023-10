Aneddoti e tanto altro nell’intervista di Antonio Ricci. Dal patto con Berlusconi fino al conduttore mai approdato a Striscia la Notizia.

Si racconta a 360° Antonio Ricci in una bella intervista a Libero a firma di Fabrizio Biasin. Il noto “papà” di Drive In e Striscia la Notizia ha rivelato diversi aspetti inediti del suo lavoro e dell’ormai celebre tg satirico. Dal patto stresso con la famiglia Berlusconi fino al conduttore che avrebbe voluto e che non è ancora riuscito a portare dietro al bancone.

Antonio Ricci si racconta: le parole

Da anni al timone di Striscia la Notizia, Ricci spiega subito di non essere assolutamente stanco: “No, perché sono curioso. Striscia mi permette di soddisfare quotidianamente la mia curiosità, di sfogarmi e di fare casino. È un buon modo per non annoiarmi”. A questo contribuiscono le tante querele ricevute: “Siamo a quota 400 querele, più o meno”.

Al netto di quanto detto, però, nessuna di queste situazioni ha mai portato a esito negativo. E in tal caso sarebbe entrato in scena un patto con Berlusconi: “Faccio quello che voglio? Io ho sempre problemi con l’azienda. Ho stipulato un patto con Silvio Berlusconi che resiste anche con Pier Silvio: in trasmissione sono libero, ma i danni sono a carico mio. In ogni caso io non ho esclusive con nessuno, mai avute”.

Curioso anche il retroscena svelato riguardo a chi Ricci avrebbe voluto alla conduzione ma che, ancora oggi, non ha avuto il modo di convincere: “Fiorello, è il numero uno, ha una marcia in più. Se ci ho mai provato? Eccome, anzi mi ha pure detto di sì solo che Confalonieri ha fatto saltare tutto. Mi accordo segretamente con Fiorello che all’epoca aveva il suo programma a Sky. Avevamo già preparato il copione, Staffelli sarebbe stato l’altro conduttore e siamo d’accordo su tutto, mi dice che finito l’impegno con Sky verrà da me. Succede che il programma Sky non fa grandi ascolti, ma era logico che fosse così, più del numero degli abbonati era impossibile. Il buon Confalonieri, come Pier Silvio, non sapeva del mio patto con Fiorello e un giorno fa una battuta sui suoi ascolti che Fiore non digerisce”, da li quindi, la fine di tutto.

Di seguito anche un post Instagram di Striscia:

