La moglie di Rocco Siffredi, Rozsa Tassi, ha raccontato il rapporto con il divo dell’hard: tra intimità, lavoro e retroscena.

Un amore importante che è riuscito, nel corso del tempo, a superare ogni tipo di difficoltà. Stiamo parlando del rapporto tra Rocco Siffredi e sua moglie Rozsa Tassi, con quest’ultima che si è raccontata a Oggi, tra passato e presente, svelando diversi aspetti della vita con il noto divo dell’hard.

Rocco Siffredi e l’incontro con Rozsa Tassi

Intervistata dal settimanale Oggi, la moglie di Rocco Siffredi ha svelato che il loro rapporto, che oggi va a gonfie vele, con tanto di due figli grandi, Lorenzo e Leonardo, ha dovuto far fronte anche a qualche inevitabile difficoltà dovuta, manco a dirlo, al lavoro del noto divo dell’hard.

“Lui era innamorato, anche più di me, ma molto combattuto. Temeva che non sarei riuscita a stare accanto a un uomo che faceva il suo mestiere, pensava ne avrei sofferto”, ha ammesso la bella Rozsa.

La donna ha spiegato quale fosse per lei la risposta alle preoccupazioni dell’uomo: “A me non interessa il lavoro che fai, interessa la persona. Per me c’era solo Rocco, era l’uomo che volevo. Perché è sincero, perché è vero. Perché dentro ha luci e ombre e non le nasconde, e se crede davvero in qualcosa si lancia”.

Ed è così che nel tempo i due hanno messo su famiglia.

L’intimità e il paragone con i film hard

Al netto di una bellissima famiglia creata, le cose tra Siffredi e Rozsa non sono sempre state facili, anche sotto le coperte. La donna ha raccontato: “All’inizio, nell’intimità con me, Rocco si comportava come sul set: girati di qua, mettiti così. Ci ho messo un anno a trovare il coraggio di dirgli che non mi piaceva, che volevo altri gesti, altre tenerezze. Ha capito”.

Di seguito anche un post Instagram della coppia con tanto di dedica dell’uomo alla sua dolce metà:

