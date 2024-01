Spuntano alcuni indizi che confermerebbero un possibile riavvicinamento della coppia che si era formata al Grande Fratello

Secondo alcune voci che circolano da diverso tempo, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si starebbero frequentando in gran segreto e vorrebbero cercare di mantenere una certa privacy a riguardo. Tuttavia, se fino a poco tempo fa erano solo ipotesi, ora spuntano anche indizi social.

Il braccialetto di Lulù con scritto “Manu”

Le nuove voci sono nate da una diretta TikTok di Lulù Selassiè, durante la quale, l’ex concorrente del Grande Fratello era intenta a truccarsi davanti allo specchio, e nel frattempo chiacchierava con i suoi followers.

Tra i fan più attenti non è passato inosservato un piccolo dettaglio, che collegherebbe Lulù a Manuel Bortuzzo, il suo ex (o forse non più) fidanzato che aveva conosciuto due anni fa proprio nella casa del GF Vip. Al polso, infatti, l’ex gieffina porta un braccialetto composto da piccole pietre bianche, sul quale si legge proprio il nome del ragazzo.

Stando ad alcune foto che circolano su X, pare che anche Manuel sia solito indossare un bracciale simile, ma con il nome della ragazza. Anche se non ci sono conferme ufficiali, dunque pare proprio che i due siano ritornati insieme, anche se le voci sul loro conto circolano ormai da tempo.

Manuel e Lulù non si sarebbero mai lasciati

Oltre al braccialetto incriminato, su Lulù e Manuel si fa strada un altro gossip, questa volta diffuso sui social da Alessandro Roscia. Secondo questa nuova indiscrezione, la coppia non si sarebbe mai lasciata davvero, nonostante Manuel abbia avuto nel frattempo un breve flirt.

“Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenza” si diceva sui social solo qualche mese fa. “Si sono sempre visti di notte per paura di essere scoperti, ogni volta erano lacrime e abbracci“, dicevano altri.

Dunque, sarà davvero un ritorno di fiamma quello tra Lulù e Manuel?

