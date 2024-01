La sorella di Belen, prossima alle nozze, non è riuscita a contenere l’emozione durante la prova dell’abito, alla quale non ha potuto partecipare la mamma.

La seconda prova dell’abito bianco per Cecilia Rodriguez è stata estremamente carica di emozioni. La sorella, Belen, non ha mancato di immortalare il momento tramite foto e video, che ha scattato con le lacrime agli occhi. La giovane influencer pare molto tesa, e vorrebbe accanto a sé la madre, Veronica Cozzani, che però non ha potuto essere presente all’emozionante evento.

La data fissata per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più vicina. La commozione, quindi, inizia a farsi largo nell’animo della giovane influencer.

“Mi sposto altrimenti si vede l’abito, vi faccio vedere solo questo“, ha detto Cecilia Rodriguez durante l’appuntamento per la seconda prova dell’abito da sposa che si è svolto nell’atelier veronese scelto dall’influencer. Le parole, però, si spezzano e lasciano spazio ad un fiume di lacrime e di emozioni.

“Perché piangi?” chiedono i fan a Cecilia, che subito si presta a spiegare. “È stata la seconda prova dell’abito e non c’era la mia mamma, ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo“. “Per me – continua l’influencer – Veronica Cozzani è il mio tutto“.

La data delle nozze

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano comunicato a novembre 2022 che si sarebbero sposati a breve. Tuttavia i mesi sono passati e le nozze non sono ancora state celebrate. Cecilia stessa aveva spiegato che erano state spostate in quanto la zia, per alcuni impegni, non avrebbe potuto prendere parte al grande giorno, ed essendo una persona molto importante per lei, ci teneva ad averla accanto.

Per ora si sa che i futuri sposi vogliono celebrare il matrimonio a Trento, vicino alle cantine della famiglia Moser, in una piccola chiesa nel bosco. A portare le fedi saranno sicuramente Santiago e Luna Marì, i figli di Belen.

