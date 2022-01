Rita Dalla Chiesa ha svelato per la prima volta un retroscena inedito riguardante la sua separazione da Fabrizio Frizzi, con cui è stata sposata dal 1992 al 1998.

Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini

Rita Dalla Chiesa ha vissuto un importante legame con Fabrizio Frizzi, il celebre e compianto conduttore con cui è stata sposata per 6 anni e con cui si è separata pacificamente (nonostante abbia vissuto la separazione con grande dolore). La famosa giornalista e conduttrice tv ha svelato per la prima volta che a starle vicino durante quel periodo particolarmente complesso è stato l’amico Alfonso Signorini, che le è stato accanto e l’ha aiutata a riprendersi dopo la separazione.

“Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose. Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio e sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male e lui cercava sempre di limitarmi questo male. Mi ricordo che Alfonso venne anche due volte da Milano a Roma per stare con me, quindi sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l’affetto non finirà mai”, ha ammesso Rita Dalla Chiesa, che infatti oggi conserva un ottimo rapporto con il conduttore del GF Vip.