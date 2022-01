Belen Rodriguez si è concessa una vacanza da sogno a Montevideo in compagnia dell’amica Patrizia Griffini e sui social non ha perso occasione per sedurre i fan con i suoi scatti mozzafiato e i suoi seducenti bikini.

Belen Rodriguez: le foto bollenti

Belen Rodriguez si sta godendo il sole del Sud America e sui social ha condiviso con i fan alcuni scatti bollenti, senza risparmiare scorci mozzafiato delle sue curve da capogiro. Accanto all’amica Patrizia Griffini – conosciuta da tutti come la Pettinose – la showgirl si è persino sfilata la parte superiore del bikini e ovviamente, sui social, ha fatto il pieno di like tra i fan.

Secondo indiscrezioni Belen avrebbe appena detto addio al fidanzato, Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia, Luna Marì. I due per il momento non hanno svelato i motivi che li avrebbero condotti alla separazione e in tanti sperano che la showgirl ci ripensi. Per Belen non si tratta della prima unione importante e naufragata. Prima di incontrare l’hair stylist milanese la showgirl ha visto naufragare anche la sua unione con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, e quella con Andrea Iannone (il pilota di moto Gp con cui sembrava pronta a costruire un’altra famiglia).