Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno rotto il silenzio in merito ai battibecchi avuti con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle.

A quanto pare i rapporti tra Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli sarebbero alquanto tesi e i due, nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, hanno voluto dire la loro in merito agli scontri avuti con la giudice in diretta. Ricky Tognazzi in particolare ha detto (stando a quanto riporta Biccy).

“Come mai Selvaggia ce l’ha tanto con me e mia moglie? Io direi che lei ce l’ha un po’ con tutti. Il suo mestiere è la polemista. (…) Siamo ad una gara di ballo e lei mi viene a psicanalizzare, parla di sindromi, fa la psicologa, e giudica la mia vita privata e anche no! Ha detto delle cose molto sgradevoli. Simona non è né buona, né cattiva, ma un animale istintivo. Direi che è una tigre, che però si è sempre difesa.”

Ricky Tognazzi e Simona Izzo contro Selvaggia Lucarelli

A quanto pare i rapporti sarebbero alquanto tesi tra Ricky Tognazzi e Simona Izzo e, nelle scorse ore, i due hanno deciso di replicare contro Selvaggia Lucarelli, con cui hanno avuto alcuni battibecchi in diretta tv (secondo la giudice la Izzo avrebbe tentato di oscurare suo marito, concorrente di quest’edizione dello show).

A La Vita in Diretta la stessa Izzo è intervenuta in merito alla vicenda e si è riferita alla Lucarelli chiamandola “la signora”. “Meglio che facciamo commentare gli altri. Io non parlo della signora. Però le dico solo che io e mio marito facciamo ditta da 38 anni. Abbiamo fatto più di 30 opere e vinto moltissimi premi. (…) Io non so perché questa signora dica queste cose. Però io so bene quello che siamo io e mio marito e nessuno oscura l’altro, nemmeno in questa bella esperienza“. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se la giudice del programma replicherà contro i due vip.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG