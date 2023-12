L’opinionista del Grande Fratello si schiera commentando i comportamenti dei concorrenti. Le parole di Rebecca Staffelli.

Non capita spesso che conduttori e opinionisti dei reality si schierino con o contro i concorrenti. In questo caso, però, sembra evidente la posizione di Rebecca Staffelli a proposito del Grande Fratello e di alcuni comportamenti recenti di Sara Ricci. In particolare alcune parole, e i modi usati, che la donna ha avuto rivolgendosi a Beatrice Luzzi.

Rebecca Staffelli, il duro commento su Sara Ricci

Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, la Staffelli ha dato la propria opinione su Sara Ricci commentando le sue ultime azioni.

“Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento da diva e altezzoso di Sara”, ha spiegato Rebecca. “Non mi ha fatto impazzire. Trovo sia poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle e quindi non puoi capire’. Un po’ meno. Ho sentito anche il discorso con Letizia e nemmeno io ho una carriera alle spalle”.

La giovane neo opinionista del GF ha proseguito la sua analisi facendo capire che, secondo lei, l’atteggiamento della Ricci è sbagliato anche per chi guarda in quanto non starebbe dando un esempio bello.

“Ma se un domani ce la dovessi avere non mi comporterei mai così. Non trovo sia un bell’esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutti perché ho una carriera nel mondo dello spettacolo”.

Nel pensiero della ragazza non è mancata anche una frecciata finale: “Buon per te, ma anche Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra…”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’opinionista del GF:

