Potrebbero esserci novità in casa Rai con la posizione di Caterina Balivo in bilico. Ci sarebbe già il nome del sostituto…

Nonostante il grande ritorno di questa stagione nel pomeriggio di Rai1, per Caterina Balivo potrebbero esserci presto cattive notizie. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni delle ultime settimane, la conduzione del programma ‘La Volta Buona’, e in generale proprio la trasmissione, sarebbe a rischio tanto che si parla già di un’alternativa.

Caterina Balivo fatta fuori dalla Rai? Cosa filtra

Come detto, la conduzione e in generale l’intero programma ‘La Volta Buona’ della Balivo sarebbe a rischio. Infatti, secondo voci di corridoio riportate da Oggi e dal giornalista Alberto Dandolo, potrebbero esserci dei cambiamenti in vista del futuro in casa Rai.

La presentatrice e tutta la trasmissione, in vista della prossima stagione, potrebbero lasciare il passo a Pierluigi Diaco, già conduttore di ‘Bella ma”. Da quanto si apprende, il presentatore sarebbe il candidato ideale per approdare su Rai1 nel pomeriggio e, in tal senso, avrebbe finalmente la sua grande occasione di occupare la rete ammiraglia dopo tanto tempo.

Da capire quale potrà essere, invece, il destino della Balivo che, probabilmente a causa degli ascolti non troppo buoni, potrebbe pagare con la “sostituzione”.

Diaco non dovrebbe approdare su Rai1 con ‘Bella ma”, bensì con un altro programma indirizzato soprattutto ad un pubblico “over”. Secondo i ben informati con una specie di “tv dei ricordi”.

Ad ogni modo, per sapere se questi rumors saranno confermati nei fatti, bisognerà aspettare la prossima stagione televisiva e, quindi, settembre.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice in chiave natalizia che riguarda anche ‘La Volta Buona’:

