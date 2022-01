Raoul Bova a processo: “aggredì un uomo che rischiò di investire Rocio Munoz Morales”

Raoul Bova dovrà rispondere di violenza privata, lesioni personali e minacce contro un uomo che, nel 2019, avrebbe avuto con lui una lite nella zona del quartiere San Giovanni a Roma. L’uomo in questione (un 42enne avvocato) avrebbe rischiato con la sua auto di investire la compagna dell’attore, Rocio Munoz Morales. Per questo Raoul Bova avrebbe reagito infuriandosi con l’automobilista, fino a quando la lite tra i due non sarebbe degenerata. Stando a quanto riporta Leggo.it l’uomo sarebbe finito in ospedale con una prognosi di cinque giorni e anche lui dovrà rispondere di violenza privata a causa della manovra azzardata con cui avrebbe rischiato di investire l’attrice. Il processo avrà inizio il 21 maggio 2022 e per il momento sulla questione vige il massimo riserbo.

Raoul Bova: la vita privata

Dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Giordano (madre dei suoi primi due figli) Raoul Bova ha ritrovato la felicità accanto a Rocio Munoz Morales, con cui ha avuto le due figlie Alma e Luna. La coppia è più felice e unita che mai e sui social i due non perdono occasioni per dedicarsi messaggi e pensieri d’affetto. Rociò Munoz Morales è stata accanto al celebre attore anche quando, due anni fa, ha vissuto la dolorosa scomparsa dei suoi genitori.