E’ in corso un ritorno di fiamma per Raimondo Todaro e Francesca Tocca? E’ ciò che rivela il settimanale Chi che lancia la bomba:

E’ ufficiale: ‘Chi’ conferma il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto.

Todaro da quest’anno è uno dei professori di ballo del talent show condotto da Maria de Filippi, un passaggio non poco discusso avvenuto dopo anni di permanenza nella squadra degli insegnanti di Ballando con le stelle. Ed è proprio nella scuola di Amici che Todaro sembra aver ritrovato un ottimo feeling con la ballerina.

Non passa inosservata la gag tra Rudy Zerbi, Maria de Filippi e Todaro andata in onda nello speciale di lunedì 11 ottobre. Al termine di una esibizione sul palco valida per la sfida, la conduttrice si rivolge all’insegnante di canto e di ballo:

Io sorridevo, ma non sorridevo perché ridevo della vostra sfida. Ridacchiavo per la faccia di Zerbi. No, perché ho pensato… Francesca ballava e c’era Raimondo al centro che guardava Mattia, e tu che guardavi Francesca, quindi era proprio il colmo!

Questa la risposta di Todaro:

Maria, non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa, ad un certo punto c’era sempre il cartello ‘sto volando’. Oggi non l’ha fatto, per rispetto non l’ha fatto.

Raimondo e Francesca si sono lasciati 6 anni dopo essersi detti sì sull’altare. Il 1° giugno 2020 dalle pagine di Gossipblog abbiamo riportato l’annuncio della rottura della coppia. Oggi, a distanza di un anno e 4 mesi dalla fine, dovremo prepararci ad un imminente ritorno? Nessuno dei due ha ancora proferito parola sull’indiscrezione, ma c’è chi sta incrociando le dita…